Фигурное катание

Туктамышева рассказала, как будет воспитывать будущего ребенка

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Елизавета ТуктамышеваЕлизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Елизавета станет отличной мамой.

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, как будет воспитывать будущего ребенка, если станет мамой.

«Спорт точно будет, потому что, если у меня будет ребенок, мне кажется, он будет активный. Но я буду исходить из желания ребенка. Если он захочет, то пусть занимается, не захочет – пусть не занимается. Но если будет талант, который нельзя упустить, то, конечно, можно чуть-чуть заставить.

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Может быть, у него будет музыка, может, искусство какое-то. Чтобы не только все вокруг спорта было. Потому что сейчас я на самом деле жалею, что очень много было фигурного катания и спорта в моей жизни, не удалось развить более какие-то духовные качества – разбираться в искусстве хорошо либо петь, музыку сочинять. Такие творческие моменты не так развиты.

Я бы хотела, чтобы этого было больше в моей жизни, поэтому ребенку я постараюсь дать максимум возможностей. Пусть выбирает, что нравится», – сказала 23-летняя Туктамышева в прямом эфире инстаграма с Татьяной Волосожар.

  • Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.
  • В данный момент сердце Елизаветы свободно – недавно она рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным.

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