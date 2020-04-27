Футбольный коуч порассуждал о российских фигуристках.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий уверен, что Алина Загитова не составит конкуренцию новому поколению российских фигуристок, если вернется в большой спорт.

«Она может и вернуться, но в сборной очень большая конкуренция. Вряд ли Загитова навяжет борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной. Через некоторое время и Валиева появится со своим четверным. Сейчас без изменений технических правил ей будет невозможно соревноваться с юниорками.

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Не думаю, что Алина сможет выучить в таком возрасте сложные прыжки. Наверное, я навлеку на себя гнев ее фанатов, но это так и есть. Если ей нравится кататься и соревноваться, как Алене Леоновой, пожалуйста. Я не верю в спортивную составляющую.

Вовремя уйти – искусство. Алина ушла действующей чемпионкой мира. Вряд ли кто-то вспомнит финал Гран-при этого года. Нужно иметь большое мужество, чтобы решиться на такое. Любителям фигурного катания будет сильно не хватать Загитовой, но они смогут утолить этот голод в многочисленных шоу с ее участием», – цитирует Слуцкого Sport24.

Загитова завершила карьеру в декабре 2019 года.

Алина – единственная русская фигуристка, которая выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, а также финал серии «Гран-при».

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