Туктамышева выложила фото в домашнем халате и рассказала, куда поедет отдыхать

Станислава Константинова советует Лизе съездить в Евпаторию.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новый снимок в инстаграме и рассказала, куда хочет поехать на отдых.

«Хочу на море, и первое, куда я поеду, когда будет возможность, – это будет Бали. Давно мечтаю. Если у меня, конечно, будет выбор», – подписала Лиза снимок. «Ну, в Сочи или в Евпаторию», – прокомментировала пост Туктамышевой другая российская фигуристка Станислава Константинова.

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Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2013.

В сезоне-2018/19 Елизавета заняла четвертое место на чемпионате России и не отобралась на главные старты.

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