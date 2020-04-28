Аделина соскучилась по пляжному отдыху.

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова восхитила подписчиков снимком в красном купальнике.

Аделина опубликовала фото в инстаграме, подписав его так: «Когда через несколько дней должны были лететь отдыхать, но что-то пошло не так». «Какая же милая девочка», «Красотулишна наша», «Красивая очень», – написали люди в комментариях.

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2 марта 2020 года Сотникова официально объявила о завершении карьеры, не выступая на соревнованиях с сезона-2015/16.

В 2014 году Аделина стала первой в истории России фигуристкой-победительницей женского одиночного разряда на Олимпиаде.

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