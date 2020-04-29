Тарасова – о расставании Медведевой с Тутберидзе и грозящих России проблемах

Похоже, проблема была в психологии.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о специфике отношений тренера с фигуристом, причинах разрыва Медведевой с Тутберидзе и проблемах российских фигуристов перед новым сезоном.

– Это как в семье. Люди разводятся, и не хочется слушать, кто виноват. Оба виноваты. Но если ты работаешь с человеком, с ребенком, в общем, ты его знаешь с детских лет – если ты его недолюбливаешь сегодня, то завтра он обязательно от тебя уйдет. Если он не чувствует, что ты – его, ревность не позволит ему, когда он уже замахнулся на большие высоты, быть на каких-то вторых или третьих ролях.

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– Сразу вспоминается, сколько было некрасивых, ярко окрашенных слов про Медведеву, когда она ушла от Тутберидзе.

– Безобразно. Я с одним даже чуть не подралась. Девчонку прямо убивали на глазах. Задают такие вопросы, что только взять и сразу драться, морду бить. Спрашивают, чтобы ранить. Мне было очень жалко Женю. Я считаю, что Этери… Она взрослый человек. У них произошел развод.

Евгения Медведева, Этери Тутберидзе, ЧМ-2019 Фото: Getty Images

О фигурном катании после карантина

– Это очень сложная ситуация. Поэтому я, например, очень прошу руководство нашей страны войти в наше положение и разрешить нам аккуратно… Пусть хотя бы только сборная команда и еще два-три человека. Мы готовы работать сутками. Чтобы на катке каталось по четыре человека. И тренеры. Чтобы их немножко катать.

Потому что раскатать ботинки – это две недели. Просто раскататься – еще две недели, а потом нужно делать программы. Программы в отсутствие формы делать очень сложно – когда ты делаешь в конце сезона, ты набрал свою самую высокую форму. Ты вертлявый, ты что угодно можешь повторить и сделать. Ты мягкий, как пластилин. А сейчас на это уйдет не один месяц.

– Единственное – все в одной лодке. То есть все окажутся в более-менее одинаковых условиях.

– Нет, не в одинаковых. В Японии тренируются. Конечно, да, все закрыто. Но есть спортивные базы. Есть врачи, которые там работают. Есть медицинский персонал, который каждый день будет тебя определять. Что вы, это же профессиональный спорт. Такие базы есть в Китае, где тренируются. И в Корее тренируются. Это те страны, где есть спортсмены, которые конкурируют с нами, – рассказала Тарасова в эфире «Эхо Москвы».

В группе Тутберидзе, в частности, занимаются Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.

Сезон-2019/20 из-за пандемии завершился досрочно: отменили чемпионат мира в Монреале.

Фигуристы сборной России находятся на самоизоляции, как и другие граждане страны, и поддерживают форму в домашних условиях.

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