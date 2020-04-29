Фигурное катание

Загитова сыграла в «Дорого vs Дешево» и сравнила помады, мармелад и патчи

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Алина ЗагитоваАлина Загитова

Алина Загитова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 11 минут

Фигуристка справилась лишь с половиной теста.

Олимпийская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова поучаствовала в челлендже от журнала Cosmopolitan «Дорого vs Дешево».

Девушке предлагали пары товаров, где один значительно дороже другого, и Алине нужно было выбрать наиболее ценный из двух. Загитова ломала голову над помадой, водой, плюшевыми медведями, мармеладом, туфлями, суши, бьюти-блендерами и патчами для глаз – в итоге фигуристка верно определила лишь половину люксовых товаров. Спортсменка опубликовала ролик в инстаграме.

Слуцкий: «Вряд ли Загитова навяжет борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной»Слуцкий: «Вряд ли Загитова навяжет борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной»
Фигурное катание

Слуцкий: «Вряд ли Загитова навяжет борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной»

ВЧЕРА В 15:44
  • Загитова приняла участие в испытании в рамках промо майского выпуска журнала – Алина будет на обложке.
  • В декабре 2019 года Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке спортивной карьеры.

100 лет назад в фигурке были свои Загитова и Медведева. Они ненавидели друг друга и взяли Олимпиаду

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Загитова показала тренировку на карантине и призвала сидеть домаЗагитова показала тренировку на карантине и призвала сидеть дома
Фигурное катание

Загитова показала тренировку на карантине и призвала сидеть дома

22/04/2020 В 07:06
Слуцкий: «Вряд ли Загитова навяжет борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной»Слуцкий: «Вряд ли Загитова навяжет борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной»
Фигурное катание

Слуцкий: «Вряд ли Загитова навяжет борьбу Трусовой, Щербаковой и Косторной»

ВЧЕРА В 15:44
По теме
Фигурное катаниеАлина Загитова
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалТарасова – о расставании Медведевой с Тутберидзе и грозящих России проблемах
Следующий материалБрутальный игрок «Ислочи» счастливо женат. Его супруга легко может популяризировать лигу Белоруссии