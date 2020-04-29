Алина Загитова
Фото: Instagram
Фигуристка справилась лишь с половиной теста.
Олимпийская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова поучаствовала в челлендже от журнала Cosmopolitan «Дорого vs Дешево».
Девушке предлагали пары товаров, где один значительно дороже другого, и Алине нужно было выбрать наиболее ценный из двух. Загитова ломала голову над помадой, водой, плюшевыми медведями, мармеладом, туфлями, суши, бьюти-блендерами и патчами для глаз – в итоге фигуристка верно определила лишь половину люксовых товаров. Спортсменка опубликовала ролик в инстаграме.
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- Загитова приняла участие в испытании в рамках промо майского выпуска журнала – Алина будет на обложке.
- В декабре 2019 года Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке спортивной карьеры.
100 лет назад в фигурке были свои Загитова и Медведева. Они ненавидели друг друга и взяли Олимпиаду
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