Фигуристка справилась лишь с половиной теста.

Олимпийская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова поучаствовала в челлендже от журнала Cosmopolitan «Дорого vs Дешево».

Девушке предлагали пары товаров, где один значительно дороже другого, и Алине нужно было выбрать наиболее ценный из двух. Загитова ломала голову над помадой, водой, плюшевыми медведями, мармеладом, туфлями, суши, бьюти-блендерами и патчами для глаз – в итоге фигуристка верно определила лишь половину люксовых товаров. Спортсменка опубликовала ролик в инстаграме.

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