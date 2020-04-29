Фанаты уверены, что Сотникова накачала губы. Аделина все отрицает

Голосуйте в опросе и решайте, кто прав – Аделина или ее подписчик.

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новый снимок в инстаграме, после чего спортсменку заподозрили в том, что она прибегла к услугам пластического хирурга.

«Зря губки накачала! Была эффектная, стала как все», – написал один из подписчиков Сотниковой. «Подведите карандашом для губ за контуром, и у вас такие губы будут, и цвет помады», – ответила Аделина.

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2 марта 2020 года Сотникова официально объявила о завершении карьеры, не выступая на соревнованиях с сезона-2015/16.

В 2014 году Аделина стала первой в истории России фигуристкой-победительницей женского одиночного разряда на Олимпиаде.

Опрос Сотникова накачала губки? Да, так и есть Нет, это все карандаш

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