Фанаты уверены, что Сотникова накачала губы. Аделина все отрицает

Аделина Сотникова
Фото: Instagram
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Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новый снимок в инстаграме, после чего спортсменку заподозрили в том, что она прибегла к услугам пластического хирурга.
«Зря губки накачала! Была эффектная, стала как все», – написал один из подписчиков Сотниковой. «Подведите карандашом для губ за контуром, и у вас такие губы будут, и цвет помады», – ответила Аделина.
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- 2 марта 2020 года Сотникова официально объявила о завершении карьеры, не выступая на соревнованиях с сезона-2015/16.
- В 2014 году Аделина стала первой в истории России фигуристкой-победительницей женского одиночного разряда на Олимпиаде.
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