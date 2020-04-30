Женя не торопится покидать Японию во время эпидемии и режима ЧП.

Японские болельщики продолжают критиковать российскую фигуристку Евгению Медведеву, которая приехала в Японию в разгар пандемии коронавируса.

29 апреля 20-летняя Женя выложила видео, как без коньков исполняет программу «Мемуары гейши» в одном из парков на фоне цветущей сакуры. Это не понравилось японцам, которым правительство рекомендует соблюдать режим самоизоляции.

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Один из возмущенных пользователей твиттера описал ситуацию и тегнул в обращении российское посольство в Японии.

«Представительница вашей страны Евгения Медведева попала в Японию еще до запрета на въезд. Она прибыла ради участия в шоу Prism on Ice (Sailor Moon), но можно было предположить, что оно будет отменено. Там, где она находилась, возникли жизненные неудобства, и она приехала в Хатинохэ, где была замечена за шопингом в супермаркете. Как можно позволить себе арендовать каток и тренироваться в чужой стране? Все японцы разозлены ее действиями. Заберите ее обратно в Россию», – говорится в сообщении.

Медведева приехала в Японию 1 апреля и ушла на двухнедельный карантин.

После ввдения в Японии режима ЧП шоу с участием Евгении перенесли на 2021 год.

Возможно, фигуристка прибыла в Японию, чтобы найти лед для тренировок – ранее Татьяна Тарасова намекала, что азиатские спортсменки тренируются, несмотря на пандемию.

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