Дело в несоблюдении карантина по коронавирусу.

Российская фигуристка Евгения Медведева, возможно, нарушила указ губернатора японской префектуры Аомори.

Спортсменка в апреле прилетела в Японию для участия в ледовом шоу «Sailor Moon Prism On Ice», но ивент перенесли на год. Из Токио она уехала в северный город Хатинохе в префектуре Аомори – там катки по-прежнему открыты, и она может тренироваться.

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Как сообщает InoProSport со ссылкой на официальный сайт префектуры Аомори, в соответствии с указом местного губернатора Синго Мимуры, по прибытии из Токио Медведева должна была отправиться в двухнедельный карантин. Вчера Женя выложила видео прогулки в парке, и теперь японские фанаты хейтят ее еще сильнее.

После введения в Японии режима ЧП шоу с участием Евгении перенесли на 2021 год.

Возможно, фигуристка прибыла в Японию, чтобы найти лед для тренировок – ранее Татьяна Тарасова намекала, что азиатские спортсменки тренируются, несмотря на пандемию.

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