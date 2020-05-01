Фигурное катание

Туктамышева запустит собственную линию одежды

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Елизавета Туктамышева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 7 минут

Лиза работает над коллекцией для фанатов фигурки.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева работаеть над запуском собственной линии одежды.

«Скоро у меня выйдет линия одежды. Надеюсь, летом. Процесс уже запущен. Мне безумно нравится то, что получается. Попробую себя в этом направлении. Это не бизнес, а больше просто развлечение. Посмотрим, что будет дальше, но пока что пытаюсь попробовать себя в разных отраслях.

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Коллекция будет в стиле casual. Там не так много ассортимента, это будет для поклонников фигурного катания. Это не фигурнокатательная одежда, не для спорта, а для людей, которые идут болеть за фигуристов. Мне показалось, что у нас в фигурном катании нет, как в футболе, что ты идешь на стадион и надеваешь футболку любимой команды. А можно сделать бренд, который будет не для болельщиков определенного фигуриста, а просто для любителей фигурного катания. Но начальная коллекция будет все равно больше связана со мной.

Если зайдет, дальше, возможно, в этом направлении буду двигаться. Это не спортивная форма, это буду свитшоты, худи, спортивные повседневные костюмы. Все можно будет купить на сайте», – сказала 23-летняя Туктамышева в прямом эфире VK Sport.

Возможно, мы уже увидели наброски будущей коллекции:

  • Елизавета – чемпионка мира и Европы 2015 года.
  • В сезоне-2019/20 она заняла четвертое место на чемпионате России и не отобралась на главные старты.

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