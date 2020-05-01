Катки закрыты, и туда не пускают даже японцев.

Известный спортивный агент и постановщик ледовых шоу Ари Закарян прокомментировал информацию о тренировках Евгении Медведевой в Японии и нарушении фигуристкой карантина.

«С 29 апреля по 6 мая в Японии так называемая Golden Week, неделя праздников, и все закрыто. И я знаю, так как много общаюсь с японцами, что в это время там никто не тренируется, в том числе и Медведева. Уверен, что она не тренируется.

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Почему она поехала в Японию? У нее было запланировано шоу Prism on Ice, и я думаю, что на момент поездки она рассчитывала, что оно состоится. Другое шоу Fantasy on Ice было отменено лишь 20 апреля. Так что оснований быть уверенной в отмене у нее не было», – цитирует Закаряна «Спорт-Экспресс».

Закарян не представляет интересы 20-летней Медведевой: ее агент – Леван Матуа.

Медведева приехала в Японию 1 апреля и ушла на двухнедельный карантин в Токио, а затем перебралась в город Хатинохе. Японские болельщики недовольны ее присутствием в стране.

Возможно, фигуристка прибыла в Японию, чтобы найти лед для тренировок – ранее Татьяна Тарасова намекала, что азиатские спортсменки тренируются, несмотря на пандемию.

Медведева, возможно, нарушила указ японского губернатора

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