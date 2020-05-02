Анна Семенович
Фото: Instagram
Анна восхищена успехом спортсменок из «Хрустального».
Бывшая фигуристка и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович прокомментировала методы работы тренера Этери Тутберидзе.
«Хочу сказать, что Этери – большая молодец как тренер, она подобрала какой-то ключ к спортсменам, к девочкам в первую очередь. Фигурное катание – равно колоссальная дисциплина.
Загитова сыграла в «Дорого vs Дешево» и сравнила помады, мармелад и патчи
Это сложный вид спорта, и он подразумевает далеко не только прыжки. У меня помимо двух ледовых тренировок ежедневно были ОФП, танцы и балет. Да, я выступала в танцах на льду, но артистизм важен в любом виде фигурного катания.
Четыре тренировки в день! В таком режиме дисциплина необходима, никаких поблажек быть не может. Побеждают самые трудоспособные и те, кто ее придерживаются лучше всего», – цитирует 40-летнюю Семенович «Спорт-Экспресс».
- Семенович побеждала на этапе Гран-при и была призером чемпионата России.
- В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе выиграли все этапы Гран-при, а также заняли полный подиум финала, чемпионата России и Европы.
Золотое трио Тутберидзе скоро развалится. Новой Загитовой станет Щербакова
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме