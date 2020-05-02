Фигурное катание

Медведева закрыла комментарии в инстаграме после критики японцев

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Евгения Медведева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Женя остается в Японии в разгар пандемии коронавируса.

Российская фигуристка Евгения Медведева закрыла комментарии в инстаграме после негативных откликов из-за ее пребывания в Японии.

20-летняя спортсменка скрыла старые комментарии и запретила писать новые. Скорее всего, решение связано с критикой в ее сторону от японцев – Евгения находится в их стране в разгар пандемии коронавируса при введенном чрезвычайном положении и не покидает Японию на эвакуационных рейсах для граждан РФ.

Фигурное катание

Агент: «Уверен, что Медведева не тренируется в Японии»

ВЧЕРА В 11:32
  • Медведева приехала в Японию 1 апреля и ушла на двухнедельный карантин в Токио, а затем перебралась в город Хатинохе. Запланированное с ее участием шоу отменили.
  • Возможно, фигуристка прибыла в Японию, чтобы найти лед для тренировок – ранее Татьяна Тарасова намекала, что азиатские спортсменки тренируются, несмотря на пандемию.

Медведева, возможно, нарушила указ японского губернатора

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Фигурное катание

Агент: «Уверен, что Медведева не тренируется в Японии»

ВЧЕРА В 11:32
Фигурное катание

«Заберите ее обратно в Россию». Японцы требуют, чтобы Медведеву вывезли из страны

30/04/2020 В 09:23
По теме
Фигурное катаниеЕвгения Медведева
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалСеменович оценила методы работы Тутберидзе
Следующий материалАршавин заявил, что Гном Гномыч участвует в челленджах родителей из-под палки, Рудковская ответила