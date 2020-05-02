Евгения Медведева
Фото: Getty Images
Женя остается в Японии в разгар пандемии коронавируса.
Российская фигуристка Евгения Медведева закрыла комментарии в инстаграме после негативных откликов из-за ее пребывания в Японии.
20-летняя спортсменка скрыла старые комментарии и запретила писать новые. Скорее всего, решение связано с критикой в ее сторону от японцев – Евгения находится в их стране в разгар пандемии коронавируса при введенном чрезвычайном положении и не покидает Японию на эвакуационных рейсах для граждан РФ.
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- Медведева приехала в Японию 1 апреля и ушла на двухнедельный карантин в Токио, а затем перебралась в город Хатинохе. Запланированное с ее участием шоу отменили.
- Возможно, фигуристка прибыла в Японию, чтобы найти лед для тренировок – ранее Татьяна Тарасова намекала, что азиатские спортсменки тренируются, несмотря на пандемию.
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