Женя остается в Японии в разгар пандемии коронавируса.

Российская фигуристка Евгения Медведева закрыла комментарии в инстаграме после негативных откликов из-за ее пребывания в Японии.

20-летняя спортсменка скрыла старые комментарии и запретила писать новые. Скорее всего, решение связано с критикой в ее сторону от японцев – Евгения находится в их стране в разгар пандемии коронавируса при введенном чрезвычайном положении и не покидает Японию на эвакуационных рейсах для граждан РФ.

Фигурное катание Агент: «Уверен, что Медведева не тренируется в Японии» ВЧЕРА В 11:32

Медведева приехала в Японию 1 апреля и ушла на двухнедельный карантин в Токио, а затем перебралась в город Хатинохе. Запланированное с ее участием шоу отменили.

Возможно, фигуристка прибыла в Японию, чтобы найти лед для тренировок – ранее Татьяна Тарасова намекала, что азиатские спортсменки тренируются, несмотря на пандемию.

Медведева, возможно, нарушила указ японского губернатора

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Фигурное катание Агент: «Уверен, что Медведева не тренируется в Японии» ВЧЕРА В 11:32