Футболиста заинтересовало настроение Саши Плющенко.

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал челленджи с участием семьи фигуриста Евгения Плющенко и нарвался на ответ от Яны Рудковской – жены двукратного олимпийского чемпиона.

«У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама», – сказал Аршавин в прямом эфире инстаграма с Александром Кержаковым.

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Рудковская возмутилась и выложила новое видео с участием сына. «Андрей, Андрюшенька, Андрюша, это видео и танцы только для тебя, прости, что без Плюща. Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои, но мне, видимо, этого не дано понять. Да, совсем забыла, может, футболисты всегда и улыбаются, а вот фигуристы еще иногда бывают и в сценических образах», – написала Яна.

Плющенко стал победителем Олимпиады-2006 (одиночка) и 2014 (командные соревнования). У него три золота чемпионатов мира.

Саша Плющенко – семилетний сын Евгения от Яны Рудковской, родители называют его Гном Гномычем. Мальчик тоже занимается фигурным катанием.

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