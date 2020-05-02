Никакого романа между фигуристом и фигуристкой нет – они просто дружат.

Двукратный чемпион Канады по фигурному катанию 21-летний Нам Нгуен признался, что поддерживает лишь дружеские отношения с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Нгуен, побеждавший в национальном чемпионате в 2015 и 2019 годах, ранее тренировался в Торонто в группе Брайана Орсера, с которым сотрудничает и 20-летняя Медведева.

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«С Медведевой мы просто друзья. Мы начали общаться, когда Женя только переехала в Канаду, я просто старался быть ей другом и помогать в каких-то житейских вопросах», – так Нгуен прокомментировал слухи об отношениях между ним и Медведевой. Слова спортсмена приводит РИА «Новости».

Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017).

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