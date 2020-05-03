Администрация катка в Японии не опровергла информацию о тренировках Медведевой

Японцы ушли от прямого ответа на вопрос.

Администрация спорткомплекса Flat Hachinohe в японском Хатинохе ответила на вопрос, тренируется ли на их катке Flat Arena российская фигуристка Евгения Медведева.

«Надеемся на ваше понимание – мы уважаем конфиденциальность наших клиентов. Поэтому не предоставляем информацию об аренде объектов на нашей территории третьим лицам», – цитирует ответ «Спорт-Экспресс».

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Согласно слухам, 20-летняя Медведева нарушает в Японии карантин и проводит тренировки, хотя с 29 апреля по 6 мая спорткомплекс официально закрыт.

Евгения прибыла в Японию для участия в запланированном на июнь ледовом шоу, которое вскоре отменили.

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