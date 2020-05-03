Яна выступила для супруга учителем танцев.

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко станцевал для видео в инстаграме вместе с женой Яной Рудковской.

Ролик с новым танцем семейной пары был опубликован в инстаграме Рудковской. «Лучший тренер для мужа во время карантина. Я бы, наверное, могла быть неплохим тренером, что думаете?» – написала продюсер Димы Билана.

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Один из пользователей твиттера отреагировал на новый пост Рудковской следующей репликой: «Бедный Гном Гномыч, который все это наблюдает каждый день без остановки».

Гном Гномыч – Александр, сын Плющенко и Рудковской.

Плющенко – двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).

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