Евгений Плющенко и Яна Рудковская
Фото: Instagram
Яна выступила для супруга учителем танцев.
Бывший российский фигурист Евгений Плющенко станцевал для видео в инстаграме вместе с женой Яной Рудковской.
Ролик с новым танцем семейной пары был опубликован в инстаграме Рудковской. «Лучший тренер для мужа во время карантина. Я бы, наверное, могла быть неплохим тренером, что думаете?» – написала продюсер Димы Билана.
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Один из пользователей твиттера отреагировал на новый пост Рудковской следующей репликой: «Бедный Гном Гномыч, который все это наблюдает каждый день без остановки».
- Гном Гномыч – Александр, сын Плющенко и Рудковской.
- Плющенко – двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).
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