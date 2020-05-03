Фигурное катание

Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на сезон-2020/21

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Алина Загитова, Евгения Медведева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Несмотря на то, что Алина объявила о приостановке соревновательной карьеры.

Почетный президент ФФКР Валентин Писеев анонсировал состав сборной России на сезон-2020/21.

«Состав сборной России уже сформирован, но еще должен быть рассмотрен членами исполкома. Каких-то сюрпризов в составе нет: Загитова, Медведева, Туктамышева, ясное дело, в нем присутствуют, как и молодые девчонки, которые себя зарекомендовали.

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Ну как можно не включать в состав Загитову? Она одна из сильнейших наших фигуристок, тем более, говоря о будущем, нужно помнить, что правила нашего вида спорта вскоре могут поменяться. Много в нашем мире неясностей, поэтому не нужно тревожить спортсменов», – цитирует 78-летнего Писеева «Р-Спорт».

  • Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке спортивной карьеры.
  • Медведева снялась с чемпионата России, Туктамышева заняла четвертое место.
  • Под молодыми фигуристками Писеев, видимо, имеет в виду Алену Косторную, Александру Трусову и Анну Щербакову.

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