Жену Евгения Плющенко уже поддержали Виктория Боня и Дима Билан.

Яна Рудковская, супруга бывшего российского фигуриста Евгения Плющенко, сообщила, что подаст в суд на издание StarHit. Ранее в интернете появились публикации, сообщающие о том, что сын Рудковской и Плющенко Гном Гномыч болен синдромом Аспергера.

«Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень, очень стыдно. Но это – нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд», – приводит слова Рудковской «Рамблер».

Фигурное катание Аршавин заявил, что Гном Гномыч участвует в челленджах родителей из-под палки, Рудковская ответила 02/05/2020 В 12:46

Семью Плющенко поддержала известная телеведущая Виктория Боня. «Яна, просто помни, это лишь начало, Саша всегда будет стоять поперек горла у многих, как когда-то стоял Дима Билан, и Женя тоже столкнулся с этим. Ты сильнейшая женщина, береги нервы! Люди не любят успешных, веселых и талантливых! Сил вам», – написала Боня в комментариях к одному из постов Рудковской.

Также за Гном Гномыча вступился Дима Билан – артист, многолетним продюсером которого является как раз Рудковская. «Саша еще покажет! Тогда посмотрят все и скажут: «Эх, почему мы упустили свое время». Я был на дне рождения своего отца, так я ему сказал, что если бы ты добавил мне дисциплины, то сейчас мне бы жилось легче. Потому что дисциплина ох как становится нужна.

Не в подростковом, в нем дети все перестраиваются и начинают определять свое я. Но уже в зрелости ты начинаешь понимать и говорить спасибо за то, что характер закален и может справиться с любыми сложностями, которых у растущего и взрослеющего человека впереди масса! Ян! Ты же знаешь: главное делать, а «ветра» меняются всегда!» – написал артист, его слова приводит Sport24.

Отец Гном Гномыча – двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).

Сам Саша Плющенко тоже занимается фигурным катанием.

«Бедный Гном Гномыч, наблюдающий все это каждый день». Рудковская выложила новый танец с Плющенко

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Фигурное катание Навка ответила на обвинения в коррупции 11/04/2020 В 15:55