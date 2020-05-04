Гном Гномыч
Фото: Instagram
Жену Евгения Плющенко уже поддержали Виктория Боня и Дима Билан.
Яна Рудковская, супруга бывшего российского фигуриста Евгения Плющенко, сообщила, что подаст в суд на издание StarHit. Ранее в интернете появились публикации, сообщающие о том, что сын Рудковской и Плющенко Гном Гномыч болен синдромом Аспергера.
«Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень, очень стыдно. Но это – нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд», – приводит слова Рудковской «Рамблер».
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Семью Плющенко поддержала известная телеведущая Виктория Боня. «Яна, просто помни, это лишь начало, Саша всегда будет стоять поперек горла у многих, как когда-то стоял Дима Билан, и Женя тоже столкнулся с этим. Ты сильнейшая женщина, береги нервы! Люди не любят успешных, веселых и талантливых! Сил вам», – написала Боня в комментариях к одному из постов Рудковской.
Также за Гном Гномыча вступился Дима Билан – артист, многолетним продюсером которого является как раз Рудковская. «Саша еще покажет! Тогда посмотрят все и скажут: «Эх, почему мы упустили свое время». Я был на дне рождения своего отца, так я ему сказал, что если бы ты добавил мне дисциплины, то сейчас мне бы жилось легче. Потому что дисциплина ох как становится нужна.
Не в подростковом, в нем дети все перестраиваются и начинают определять свое я. Но уже в зрелости ты начинаешь понимать и говорить спасибо за то, что характер закален и может справиться с любыми сложностями, которых у растущего и взрослеющего человека впереди масса! Ян! Ты же знаешь: главное делать, а «ветра» меняются всегда!» – написал артист, его слова приводит Sport24.
- Отец Гном Гномыча – двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).
- Сам Саша Плющенко тоже занимается фигурным катанием.
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