Это видео, возможно, будет предъявлено в суде. Смотрите осторожно – может закружиться голова.

Жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская выложила в инстаграм видео сложнокоординационной тренировки их семилетнего сына Саши, которому издание StarHit приписало подозрение на синдром Аспергера.

«Заторможенный ребенок по определению не может иметь такой вестибулярный аппарат! Может быть не только спортсменом, но и космонавтом! Донесите кто-нибудь до экспертов-идиотов из «СтарХера», – написала Рудковская в телеграм-канале.

Фигурное катание Рудковская подаст в суд на издание, приписавшее Гном Гномычу синдром Аспергера ВЧЕРА В 16:06

Издание StarHit приписало Гном Гномычу синдром Аспергера, родители Саши намерены подать в суд.

Евгений Плющенко – двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).

«Я тебя обыграю, потому что ты слабенький». Гном Гномыч ответил Аршавину

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Фигурное катание Аршавин заявил, что Гном Гномыч участвует в челленджах родителей из-под палки, Рудковская ответила 02/05/2020 В 12:46