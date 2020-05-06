Лиза просто хотела рассказать фолловерам о макияже, но получилось эффектно.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в инстаграме привлекательное фото с целью рассказать о макияже:

«Абсолютно бабский пост: мои must have для макияжа на каждый день – консилер, румяна, тушь, карандаш для бровей и губ, блеск. Ну, а когда есть время, как сейчас, то в ход идет тяжелая артиллерия – подводка, хайлайтер, тени. Обожаю рисовать стрелки. Не знаю, зачем вам эта информация. Но если будет интересно, то я сниму видео, как я делаю ежедневный мейк».

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Елизавета – чемпионка мира и Европы 2015 года.

В сезоне-2019/20 она заняла четвертое место на чемпионате России и не отобралась на главные старты.

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