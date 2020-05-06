Вот это сенсация!

Российская фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн – уже некоторое время она с ними не на связи. Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки.

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Точкой кипения стало и то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова. По слухам, одной из причин ухода в свое время Евгении Медведевой стал именно Даниил, который большую часть времени перед Олимпиадой уделял Алине Загитовой. Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад», – цитирует Sport24 собственный источник.

Тутберидзе находится в США и помогает дочери Диане Дэвис, которая тренируется в Детройте у Игоря Шпильбанда.

В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при и стала третьей в финале, на чемпионате России и чемпионате Европы.

Александра успешно приземляла на соревнованиях четверные тулуп, сальхов, лутц и флип.

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