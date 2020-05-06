Первые мысли после «Что за...».

В общем-то, сегодня межсезонье в фигурке закончилось. Так, наверное, и должно было случиться в этом абсолютно сумасшедшем 2020 году – внезапная смерть старого сезона и столь же шокирующее рождение нового. Было бы странно, если бы фигурка осталась в стороне от всеобщего безумия, поэтому получите: Трусова уходит от Тутберидзе.

Даже до официального объявления инсайд + первый комментарий Плющенко (тот случай, когда «ничего не комментирую» красноречивее любого другого ответа) зафиксировали, что да – ТЩК больше нет. Меньше чем через два часа это официально стало новой реальностью. В ней нет ничего сверхъестественного: удивительное дело, девочки собрались не для того, чтобы раздавать милые интервью на троих и фотографироваться для Tatler, они каждый день впахивают, чтобы побеждать – и третьей не хочет быть никто.

Фигурное катание Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко ЧАС НАЗАД

Александра Трусова и Анна Щербакова с тренерами Фото: Getty Images

В прошлом сезоне Трусова объективно была третьей, то есть последней среди лучших. При том, что входила в первый взрослый цикл абсолютным фаворитом и гением четверных, но по итогу квады стали квестом с разной степенью сложности (и все чаще – невыполнимой), а на примере Косторной и вовсе выяснилось, что они не панацея. Других аргументов – и тут, конечно, речь о хореографии – у Трусовой не было. Теперь оказалось (если опять же верить инсайдам) – не то, чтобы над этими аргументами работали. В конце концов, из видимых изменений в зимней части сезона видно было только тасование числа квадов.

Удивляет то, что на такое решение Саше хватило одного неудачного сезона, причем без главного старта, но тут мы, конечно, выходим на параллель с Медведевой, которая в том же положении осталась в группе Этери Георгиевны и проиграла Олимпиаду. Трусова сыграла на опережение, причем захватив с собой еще и тренера Сергея Розанова (разумеется, последовательность именно такая). Тем более, других вариантов у Трусовой особо и не было – Европа и Америка закрыты надолго, а в России есть, разве что, Мишин. Здесь же знакомый Розанов плюс в той же академии работает Александр Волков, который работал с Сашей еще до Тутберидзе - точно не придется привыкать. Ну и косвенный, но важный медийный эффект - всё это жирнейший повод для Плющенко и компаним троллить тренерский штаб «Хрустального». Честно говоря, даже уход Медведевой выглядел, пусть и более болезненным, но менее масштабным провалом отделения «Самбо-70».

Пострадает ли от этого ухода репутация Тутберидзе? Нет, не пострадает. Поклонники ее системы скажут, что девочка оказалась слабее и не выдержала конкуренции, и формально будут правы. Ну и заодно у фандома «Хрустального» появится новая предательница – хотя, конечно, Трусова еще в меньшей степени что-либо должна Тутберидзе. Медведева у Этери Георгиевны хотя бы провела всю карьеру. Что до букета, то его можно заказать с доставкой – карантин все-таки. Ну а до тех, кому конвейерный подход не близок – они просто повторят аргументы двухлетней давности, когда «Хрустальный» покидала Медведева. И эти панчи мы тоже давно выучили.

В любом случае фигурка уже получила главный сюжет до Олимпиады. Трусова против Тутберидзе. Вас это не покинет до Пекина, привыкайте.

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Но это не точно

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