Татьяна уверена, что для Этери уход чемпионки не станет проблемой.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что Этери Тутберидзе не будет сокрушаться из-за ухода Александры Трусовой.

«У Тутберидзе есть еще много воспитанников, которые могут заменить Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера – это всегда лотерея. Евгений взял под свое тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него все получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую», – цитирует Тарасову «Чемпионат».

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Вместе с Трусовой в школу Плющенко ушел тренер Сергей Розанов.

В сезоне-2019/20 Александра выиграла два этапа Гран-при и стала третьей в финале на чемпионате России и чемпионате Европы.

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