Осталось только уладить формальности.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что Александра Трусова переходит в его школу.

«Документы в федерацию готовятся. Несмотря на то, что сейчас везде карантин, думаю, доведем дело до конца. Сама спортсменка и ее тренер Сергей Розанов переходят в мою школу. Сережа будет ее тренировать в моей академии, будет отдельная группа, у меня школа большая, больше 150 детей. Переход Саши – осознанное решение, у нас системный подход, большие задачи. Два года до Олимпиады осталось, поэтому надо поскорее начинать готовиться с прицелом на эти Игры», – цитирует Евгения «Спорт-Экспресс».

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15-летняя Трусова занималась у Тутберидзе с 2016 года.

Александра успешно приземляла на соревнованиях четверные тулуп, сальхов, лутц и флип.

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