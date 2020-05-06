Фигурное катание

Тутберидзе – об уходе Трусовой: «Спортсменам всегда будут предлагать более выгодные условия»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Этери Тутберидзе и Александра Трусова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Этери намекнула на возможные причины расставания со спортсменкой.

Этери Тутберидзе прокомментировала переход Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова в школу Евгения Плющенко.

«Привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения – это решение каждого.

Фигурное катание

«У Тутберидзе многие могут заменить ее». Тарасова прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

4 ЧАСОВ НАЗАД

Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя», – подписала пост в инстаграме Этери и сопроводила его хэштегом #работаемдальше.

  • 15-летняя Трусова занималась у Тутберидзе с 2016 года.
  • Александра успешно приземляла на соревнованиях четверные тулуп, сальхов, лутц и флип.

Трусова не захотела быть новой Медведевой. Она ушла от Тутберидзе, ТЩК больше нет

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Фигурное катание

Плющенко подтвердил переход Трусовой

5 ЧАСОВ НАЗАД
Фигурное катание

«У Тутберидзе многие могут заменить ее». Тарасова прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

4 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Фигурное катаниеАлександра Трусова
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«У Тутберидзе многие могут заменить ее». Тарасова прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Следующий материалБекхэм почитал «Гарри Поттера» у камина в рамках акции с призывом оставаться дома