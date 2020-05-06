Этери намекнула на возможные причины расставания со спортсменкой.

Этери Тутберидзе прокомментировала переход Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова в школу Евгения Плющенко.

«Привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения – это решение каждого.

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Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя», – подписала пост в инстаграме Этери и сопроводила его хэштегом #работаемдальше.

15-летняя Трусова занималась у Тутберидзе с 2016 года.

Александра успешно приземляла на соревнованиях четверные тулуп, сальхов, лутц и флип.

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