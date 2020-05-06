Вероника Жилина
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Вероника Жилина покидает «Хрустальный».
11-летняя Вероника Жилина вслед за Александрой Трусовой переходит в школу Евгения Плющенко.
Жилина – уже третий человек за день, покинувший группу Тутберидзе. Ранее по тому же маршруту отправились Трусова и тренер Сергей Розанов. Жилина – чемпионка Первенства России младшего возраста в старшей группе. Как сообщает «Спорт-Экспресс», вместе с Вероникой в школу Плющенко переходит и ее 10-летняя сестра Алена – ранее она занималась фигурным катанием в Архангельской области.
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- Вероника Жилина владеет четверным тулупом и исполняла его на соревнованиях. На тренировках спортсменка исполняет тройной аксель.
- 15 мая фигуристке исполнится 12 лет.
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