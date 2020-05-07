Гендиректор «Самбо-70» назвал переход Трусовой к Плющенко предательством

Сашу даже отчислят из общеобразовательной школы.

Генеральный директор «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Сегодня многие обсуждают переход Александры Трусовой к другому тренеру. Саша тренируется в «Хрустальном» 9 лет, в 2016 году перешла в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе, нашему выдающемуся наставнику. Благодаря их совместной работе, Трусова в 15 лет – уже двукратная чемпионка мира среди юниоров, дважды выигрывала этапы Гран-при, завоевала бронзу чемпионата Европы.

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Как и многие спортсмены «Самбо-70», Александра у нас не только тренируется, но и учится в школе. В 2017-м году «Самбо-70» окончила Женя Медведева, в этом году заканчивает 11-й класс Алина Загитова. Трусова сейчас в 9-м классе. Но в случае, если спортсмен решает тренироваться в другом месте, согласно уставу, мы будем обязаны его отчислить из общеобразовательной школы.

За 50 лет существования «Самбо-70» мы разработали уникальную систему, при которой наши спортсмены получают максимальную поддержку. В Центре спорта и образования «Самбо-70» 26 видов спорта, но никогда мы не сталкивались с такой некорректной ситуацией с переходами, как в фигурном катании.

Александра Трусова Фото: Getty Images

Всегда решение о переходе спортсмена такого уровня принимается с руководством Департамента спорта, руководством спортивных школ. Ведь именно они на протяжении всей карьеры финансируют спортсменов, организуют тренировки, выезды на соревнования, решают множество вопросов, в том числе и личных. Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством.

Мы уже сталкивались с такими ситуациями. Талант Этери Тутберидзе вызывает у многих зависть, предпринимаются попытки переманить ее учеников. Все знают эти случаи и видели, что некрасивые уходы не принесли желаемого результата.

Единственный раз, когда переход к другому тренеру был согласован как надо – переход Евгении Медведевой. Женя – выдающаяся спортсменка, двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпиады. У нас прекрасные отношения с ней и ее семьей. Она продолжает выступать за Россию, Москву, «Самбо-70». Женя завоевала бронзу ЧМ, но даже ей при переходе пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Перемены – всегда непросто», – написал Лайшев.

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