Молодой тренер Сергей Розанов – главная потеря «Хрустального».

Уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко – главная новость фигурного межсезонья-2020. С именем Саши связаны многочисленные рекорды, именно она была первопроходцем с четверными прыжками и входила лидером в прошлый сезон.

За громкими новостями о трансфере Трусовой теряются другие – к «Ангелам Плющенко» присоединяется тренер из «Хрустального» Сергей Розанов, а за ним – талантливая Вероника Жилина с младшей сестренкой. Инсайдеры на фанатских форумах намекают, что в ближайшее время будут и другие переходы, и это массовое бегство (даже если оно ограничится Трусовой, Жилиными и Розановым) гораздо опаснее для Тутберидзе, чем скандальный уход Евгении Медведевой два года назад.

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Немного ретроспективы – перед чемпионатом России в декабре русская фигурка переживала адский период трештока, когда заслуженные тренеры, комментаторы и бывшие спортсмены гнали друг на друга, не всегда выбирая цензурные выражения. В одном из споров промелькнула информация, что Плющенко переманивает у «Хрустального» талантливых учениц. Тогда прочиталось, что это Алина Загитова, но теперь оказалось, что Трусова и еще несколько человек. И молодой тренер Розанов – едва ли не главное звено в этой цепочке.

Трусова с тренерами на этапе Гран-при в Москве. Сергей Розанов – слева Фото: Getty Images

Если повредить фундамент дома и вовремя его не починить, конструкция рухнет. Идеально ситуация иллюстрируется героем Георгия Вицина в бессмертной «Операции Ы» – тот потянул нижний ночной горшок из стопки, и вся она за пару секунд разлетелась. Грубо сравнивать тренерские коллективы с ночными горшками (это было для наглядности), но с фундаментом – вполне, и в «Хрустальном» таким фундаментом был именно Розанов. Не Тутберидзе, Дудаков и тем более Глейхенгауз – их внимание распространялось в основном на старших ребят.

Розанов занимался с младшей группой: ставил элементы ультра-си не только ушедшей следом Жилиной, но Ксении Акатьевой, Камиле Валиевой, Даниилу Самсонову – нынешним и будущим звездам группы Этери. Он вывозил их на соревнования и во многом курировал подготовку, когда тренерский штаб основы сопровождал на важных стартах Загитову и трио ТЩК. Именно Сергей повлиял на главную сенсацию сезона и побудил Алену Косторную вернуть исчезнувший на год тройной аксель. Поначалу спортсменка не была уверена, что ей стоит работать над его возвращением и стабилизацией.

«Я была расстроена, потому что плохо откатала программу на тренировке. На следующий день я вышла, и Сергей Александрович Розанов предложил попробовать аксель еще раз», – рассказала Косторная.

Без Розанова временно выпадает огромный и важнейший пласт работы – с юниорами и самой младшей группой, а в условиях конвейера это недопустимый простой. Сейчас локдаун из-за коронавируса, и найти смену талантливому тренеру невероятно трудно. У группы Тутберидзе пока есть запас до Олимпиады – остались Косторная и Щербакова, возможно, вернется Загитова, через год выйдет во взрослые Валиева, но в следующих поколениях у фабрики по производству лучших фигуристок мира могут возникнуть проблемы.

Пожелать удачи стоит и оставшейся команде «Хрустального», и академии Плющенко. Как говорит сама Тутберидзе, так интереснее.

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Фигурное катание Гендиректор «Самбо-70» назвал переход Трусовой к Плющенко предательством 6 ЧАСОВ НАЗАД