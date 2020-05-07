Осталось дождаться предложения.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в большом интервью «Р-Спорту» рассказала о планах на остаток олимпийского цикла и четверных прыжках, а также ответила на вопрос об участии в эротической фотосессии.

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– Еще один заход точно будет, то есть максимально усиленный заход! Рывок, так сказать, на Олимпиаду. Но я максимум усилий приложу, постараюсь, чтобы с третьего раза все-таки получилось.

Нужно показывать что-то иное. У каждого есть свои сильные стороны. Как обыграть? По крайней мере, если смотреть и рассматривать катание прошлого сезона, то обыграть действительно очень сложно, практически невозможно, потому что с тремя четверными в произвольной программе или с пятью соревноваться реально сложно. Надо именно на +5, на наивысшую оценку делать все элементы - и вращения, и дорожки, и ультра-си чтобы был. Но это действительно нужно быть гением, мне кажется, чтобы сейчас быть на высшей ступени пьедестала.

О четверных прыжках

– Это будет тулуп. Я думаю, что если делать четверной, то это точно тулуп, потому что он проще всего для меня учился и я его уже исполняла.

– То есть ты готова идти на усложнение программы, чтобы побеждать?

– Я была готова к этому в конце этого сезона, но в связи с ситуацией с карантином, что мы не можем нормально тренироваться и кататься, я не знаю, каким будет следующий сезон. Возможно, хватит уже того состава, той сложности, которая у меня была. Если чисто катать со всеми тремя акселями в двух программах в общей сложности, хорошо кататься, стабильно, то это будет уже неплохой результат, мне кажется, потому что когда такой большой перерыв, выучить заново с нуля четверной – это непросто.

О номере с раздеванием и эротической фотосессии

– Я выступала только в одном туре с этой программой, на второй уже не поехала, потому что принято все равно менять образы, программы. И если я буду делать свое шоу, как 9 марта было, то, конечно, этот номер будет, потому что он запомнился многим, и мне не хочется навсегда убирать этот костюм в шкаф. Но когда ты приглашена как звезда, нужно удивлять людей чем-то новым.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

– С учетом снятия кофточки, не было ли предложений об откровенных съемках в том же Playboy или еще где-то?

– Нет, не было, кстати. Меня MAXIM пару раз цитировал, но на этом все закончилось.

– Я говорю именно про профессиональную съемку. То есть мы можем сейчас сказать, что Елизавета Туктамышева открыта к предложениям, и если серьезный глянец готов организовать серьезную фотосессию, то вэлком?

– Я бы согласилась. Для меня это красиво. То, что я вижу в журналах MAXIM, я просто подписана в инстаграме, для меня это красиво. Там показано красивое тело, красивые женщины. Сделать красиво, но не пошло. Например, в каком-то красивом нижнем белье. Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой и все, на обложку журнала, – сказала 23-летняя Елизавета.

Елизавета – чемпионка мира и Европы 2015 года.

В сезоне-2019/20 она заняла четвертое место на чемпионате России и не отобралась на главные старты.

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