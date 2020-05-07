Евгений уверяет, что дело исключительно в решении самой спортсменки.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал переход в его школу Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова.

«Инициатива сугубо спортсмена. Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ. Сейчас открытое окно для переходов спортсменов. Общаемся с Сергеем Розановым по поводу программ, музыку уже выбрали. Повторюсь, этот выбор сделала сама спортсменка, да, ей 15 лет, но она уже опытная. Трусова прошла уже не один турнир, не один большой турнир.

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Саша завоевывала серьезные титулы, поэтому она вправе принимать решение, если ей некомфортно тренироваться в группе или у тренера. Трусова вправе сама выбрать, с кем работать и в каких условиях. Будем работать в одной группе с Сережей Розановым. Мы амбициозны и ставим перед собой планы. Я убрал большую часть показательных выступлений в прошлом году. Сейчас я заточен на тренерскую деятельность. А что касается работы с Трусовой, то мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионате мира, Европы и Олимпиады.

Я буду вынужден отказаться от своих каких-то шоу, туров, показательных выступлений и буду тренировать Александру, работать с ней, можно сказать, 24 на 7», – цитирует Плющенко Sport24.

15-летняя Трусова занималась у Тутберидзе с 2016 года.

Вместе с Александрой к Плющенко ушли 11-летняя Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.

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