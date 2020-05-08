Фигурное катание

Яркая Самодурова выложила дерзкое фото в розовом

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Софья Самодурова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 часов назад

Давайте не пожалеем лайков для Сони.

Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась с подписчиками новым фото.

17-летняя фигуристка позирует в укороченной розовой водолазке и смотрит прямо в камеру. «Вообще, Соня не любит розовый...» –подписана публикация.

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  • Самые успешные выступления Софьи пришлись на сезон-2018/19: она выиграла чемпионат Европы и отобралась в финал Гран-при.
  • В сезоне-2019/20 ученица Алексея Мишина ни разу не попала на подиум.

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