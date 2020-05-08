Софья Самодурова
Фото: Getty Images
Давайте не пожалеем лайков для Сони.
Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась с подписчиками новым фото.
17-летняя фигуристка позирует в укороченной розовой водолазке и смотрит прямо в камеру. «Вообще, Соня не любит розовый...» –подписана публикация.
Фигурное катание
«В MAXIM показано красивое тело, красивые женщины». Туктамышева готова на эротическую фотосессию
ДЕНЬ НАЗАД
- Самые успешные выступления Софьи пришлись на сезон-2018/19: она выиграла чемпионат Европы и отобралась в финал Гран-при.
- В сезоне-2019/20 ученица Алексея Мишина ни разу не попала на подиум.
«Трогать запрещено, просто смотри». Грациозный танец Самодуровой под песню Ханны
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Фигурное катание
Туктамышева запустит собственную линию одежды
01/05/2020 В 05:21
Фигурное катание
Загитова опустилась на 8-ю строчку рейтинга ISU из-за пропуска чемпионата Европы
20/04/2020 В 11:51