Александра была недовольна поражениями от Алены Косторной и Анны Щербаковой.

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал переход российской фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Она не выдержала конкуренции. Спортивная карьера не идет по нарастающей – там волны. В какой-то момент Трусова опережала Щербакову, Косторную. Она была чемпионкой мира среди юниоров, была лучшей. Но это не гарантия того, что ты и дальше будешь семимильными шагами двигаться. Потом конкурентки ее обошли.

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Что чувствует человек, которого обошли? Есть притча про обещанное счастье: раз судьба обещала, пусть выполняет. Судьба предоставляет возможности, не более того. Но девочкам же это никто не объясняет. Что жизнь складывается так, что надо бороться, подниматься, сражаться. Параллельно на сцену выходят спортивные шакалы. Они видят, что перспективный спортсмен, спортсменка вот-вот отвалится. У тебя самого нет такого спортсмена, но очень хочется его заполучить.

Плющенко говорит, что Трусова сама к нему пришла? Ага, ага, ага... Сейчас он расскажет. Это как раз про шакалов. Они не пишут ей письмо: «Переходи ко мне». Это нелепо, так не делается. Ну просто при встрече: я вижу, девочка, тебе плохо, если бы ты была у нас... Куда пойдет девочка? Туда, где будет примой.

Евгений Плющенко Фото: Getty Images

У Тутберидзе она не была примой, ее это задевало. Знаете, такой психологический момент: не единственная, не уделяют должного внимания. То же было у Жени Медведевой. Там, куда идет Трусова, ей обещают: тут ты будешь первой, все будет крутиться вокруг тебя. Это Плющенко и создает.

Плющенко не тренер – менеджер. Он что делает? Набирает персонал. Подобрал тренеров, взял кого-то из штаба Тутберидзе. Там же тоже идет групповая, социальная борьба: кто-то вырывается вперед, кто-то теряет влияние. Опять-таки тренеру хочется развернуться. Он идет туда, где ему обещают преимущества, говорят: тут будешь делать, что хочешь, а не то, что тебе велят.

Плющенко не был и никогда не будет тренером. Великий спортсмен – не готовый тренер. Все лучшие тренеры во всех видах спорта – не великие спортсмены, это средние спортсмены, не звезды. Плющенко – суперзвезда фигурного катания. Он никогда не будет великим тренером», – цитирует Гущина Sports.ru.

В группе Тутберидзе Трусова стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров и овладела всеми элементами ультра-си, кроме четверного риттбергера.

В сезоне-2019/20 она выиграла два этапа Гран-при и стала третьей в финале, на чемпионатах России и Европы.

Вместе с 15-летней Александрой к Плющенко перешли 11-летняя Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.

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