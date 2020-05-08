В «Хрустальном» не скрывают недовольства.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой из «Хрустального» в академию Евгения Плющенко.

– У Трусовой получится на новом месте, как думаете?

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– Ой не знаю, сложный это вопрос. По моему мнению, Сашу, как и всех наших девочек, подстегивала сильнейшая конкуренция в команде, вот где настоящий двигатель прогресса. А что будет теперь? Лучшая среди худших? Будет ли такой азарт тренировок, стремление переплюнуть товарища по горшку, извините? Ох что-то я сомневаюсь. В конце концов, есть много примеров, и горьких примеров, к сожалению, но они никого ничему не учат.

– Как хореограф посоветуете, кого Плющенко брать для программ Александре?

– Уважаемому Евгению я предлагаю не мелочиться, а сразу обратиться к Этери Тутберидзе, попробовать ее нанять. Пусть позвонит, объяснит ситуацию, так, мол, и так, ищем постановщика, помоги. Будет интересно на все это посмотреть, на самом деле.

– Постоянно ходят слухи, что в академию Плющенко перейдет кто-то еще – фигурировали имена Жилиной, Усачевой, Самсонова. В этом есть доля правды?

– Честно, я не имею особого желания лезть во все это. Мне очень неприятны ситуации, подобные произошедшей, для меня эти дети все как родные. Но очень часто родительские амбиции затмевают весь здравый смысл, и как правило, это оборачивается не в плюс, а в минус. Если люди захотят уйти, удерживать никто не станет. С такой тренерской командой можно вырастить новых чемпионов. Пусть каждый сам думает и выбирает свою дорожку, – цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при и стала третьей в финале, на чемпионатах России и Европы.

Вместе с 15-летней Александрой к Плющенко перешли 11-летняя Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.

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