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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы произвести на нее впечатление.

«У меня мало опыта было в отношениях, поэтому я не знаю, кто для меня идеальный мужчина», – заявила Туктамышева в интервью РИА «Новости».

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«Что должно быть в человеке, чтобы он смог завоевать мою симпатию? Юмор, открытость и любовь к музыке, книгам. То есть он должен быть с такой... наверное, тонкой душой, но в то же время разгильдяй», – добавила спортсменка.

В феврале 2020 года Туктамышева сообщила, что рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным.

Лиза – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, победительница финала Гран-при в сезоне-2014/15.

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