Фигурное катание

Плющенко – хореографу Тутберидзе: «Бедолага, что ты куришь?»

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Евгений Плющенко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 минут назад

Евгений долго удерживался от конфликта, но не смог.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал слова хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова о ситуации с переходом Александры Трусовой в его школу.

Евгений выложил в инстаграм несколько скриншотов с интервью тренера и сопроводил их хлесткими комментариями: «Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток»; «команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!»; «Алеша, молодец, садись, пять»; «бедолага, что ты куришь?»

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  • 15-летняя Трусова занималась у Тутберидзе с 2016 года.
  • Вместе с Александрой к Плющенко ушли 11-летняя Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

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