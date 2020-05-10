Евгений долго удерживался от конфликта, но не смог.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал слова хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова о ситуации с переходом Александры Трусовой в его школу.

Евгений выложил в инстаграм несколько скриншотов с интервью тренера и сопроводил их хлесткими комментариями: «Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток»; «команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!»; «Алеша, молодец, садись, пять»; «бедолага, что ты куришь?»

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15-летняя Трусова занималась у Тутберидзе с 2016 года.

Вместе с Александрой к Плющенко ушли 11-летняя Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

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