Александра Трусова
Фото: Getty Images
В фигурном катании все как всегда.
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой в центр Евгения Плющенко.
«Люди, что с вами? Какая грязь, где вы ее увидели и объясните мне? Вся команда Тутберидзе чуть ли не сутками сидит на катке – ни личной жизни, ничего, пашут как папы карлы, вкладывают в детей все, что возможно и невозможно. И подросток с родителями разворачивается и уходит, не поставив в известность никого от слова совсем, а в особенности главного наставника.
Плющенко – хореографу Тутберидзе: «Бедолага, что ты куришь?»
Правильно [директор школы «Самбо-70» Ренат] Лайшев все написал, это и есть предательство, и я с ним полностью согласен.
Почему Сима Саханович ушла по-другому? И мы все при встрече можем спокойно обняться и спросить друг у друга, как дела, как жизнь? А тут вопиющий факт полного неуважения, это называется воткнуть нож в спину. Кто думает иначе, ваше полное право.
Только одно вам скажу. Желаю, чтобы вы никогда не испытывали тех чувств, которые сейчас испытывает Этери», – написал Железняков в комментарии ВКонтакте.
Хореографа процитировал Sports.ru. Сейчас все комменты к записям Алексея закрыты и удалены.
- Трусова 6 мая покинула центр «Самбо-70» и перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. В центре олимпийского чемпиона-2006 и 2014 также будут работать ее бывший коуч Александр Волков и тренер Сергей Розанов.
- Александра – двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер финала «Гран-при»-2019 и чемпионата Европы-2020.
У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках
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