Стал, простите, ангелом.

Тренировочную группу «Самбо-70» Этери Тутберидзе покинул еще один фигурист.

16-летний одиночник Егор Рухин перешел в центр «Ангелы Плющенко» олимпийского чемпиона-2006 и 2014 Евгения Плющенко.

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Информацию о переходе разместил сайт Allskaters.info. Новыми коучами Рухина указаны сам Евгений и бывший член команды Тутберидзе Сергей Розанов. Также ранее Егор занимался у Александра Волкова, который сейчас преподает в центре Плющенко.

16-летний Рухин – бронзовый призер этапа юношеской серии «Гран-при»-2017 в Австралии, а также победитель первенства России-2017 в старшей возрастной группе.

Ранее от тренера Этери Тутберидзе ушли фигуристка Александра Трусова и коуч Сергей Розанов. Их новое место работы – академия «Ангелы Плющенко».

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

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Фигурное катание «Никто никого не переманивал». Плющенко – о переходе Трусовой 07/05/2020 В 15:56