Хореограф Тутберидзе и Рудковская сцепились в интернете из-за ухода Трусовой

Скандал вокруг перехода Александры от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко не утихает.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков снова высказался о переходе Трусовой к Плющенко и зачем-то упомянул Рудковскую.

«Академия Плющенко не первый раз плюет нам в лицо, это тоже нужно спустить на тормозах? Каждый человек имеет право на свое мнение! Где вы там углядели оскорбления и травлю Александры мне вообще не понятно или слово предательство уже входит в ряд с оскорбительными словами? А семья Рудковских, конечно, гениальна! Натворить такое и выставить Тутберидзе-Тим виноватыми во всех бедах – снимаю шляпу перед вашей хитростью и продуманностью», – написал Алексей на своей странице ВКонтакте.

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Яна оперативно ответила.

«Господи, покой нам только снится! Всех-то мы покупаем, всех-то мы переманиваем. Меня, как обычно, приплели «ни к селу ни к городу». Не совсем понятно, причем тут я и переход Саши Трусовой в академию моего супруга! И почему те, кто тренировали Сашу, интеллигентно молчат, как и мой муж, а в бурных фантазиях у некоторых я являюсь чуть ли не главным злодеем всей этой истории! Долго думала, вот почему, но тут оказалось, что «ларчик просто открывался»!

Алексей Железняков (не самый главный хореограф тренерского штаба Этери Тутберидзе), оказывается, раньше танцевал в «лохматом году» на подтанцовке у Димы Билана. Совсем недолго танцевал! Долго вспоминали, почему недолго и за что был отчислен из нашего уже «штаба». Кто-то помнит, что за профнепригодность, кто-то вспоминает иные моменты.

Алексей как человек-невидимка появляется всегда весьма неожиданно и говорит очень смешные вещи, над которыми потом потешается весь мир фигурного катания! Алексей, не вынуждайте меня вспомнить, за что вы были отчислены. Я, конечно, не злопамятная, но память у меня хорошая. Тут разведка докладывает, что вы это интервью дали в свой день рождения, выпили, расчувствовались, с кем не бывает, я на вас не в обиде!» – написала Рудковская в собственном телеграм-канале.

Рудковская работала с Биланом с 2005 года.

Изначально конфликт разгорелся из-за перехода Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Плющенко.

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

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