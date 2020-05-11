Издатель StarHit извинился за статью о Гном Гномыче и удалил публикацию

Ранее Рудковская заявила, что подаст на издание в суд.

Президент медиахолдинга Shkulev Media Виктор Шкулев извинился перед Евгением Плющенко и Яной Рудковской за статью о Гном Гномыче на сайте StarHit.

«В ситуации, которая развивалась вокруг нашумевшей публикации StarHit.ru, посвященной сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко, я не могу остаться в стороне. Как ответственный бизнесмен и как отец, считаю, что любая публикация о ребенке должна предельно соответствовать этическим нормам. В конкретном случае, к моему глубокому сожалению, эти правила не были соблюдены редакцией StarHit.ru в полной мере.

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В связи с этим я принимаю решение, которое считаю наиболее корректным в сложившихся обстоятельствах. Мы снимаем публикацию, выражая тем самым приверженность прежде всего этическим нормам в работе средств массовой информации. От лица редакции StarHit.ru и от себя лично приношу искренние извинения семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко», – говорится в заявлении на сайте холдинга.

В статье говорилось о том, что Гном Гномыч якобы болен синдромом Аспергера.

Саша Плющенко, как и отец, занимается фигурным катанием.

Аршавин заявил, что Гном Гномыч участвует в челленджах родителей из-под палки, Рудковская ответила

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