Издатель StarHit извинился за статью о Гном Гномыче и удалил публикацию

Гном Гномыч
Фото: Getty Images
Ранее Рудковская заявила, что подаст на издание в суд.
Президент медиахолдинга Shkulev Media Виктор Шкулев извинился перед Евгением Плющенко и Яной Рудковской за статью о Гном Гномыче на сайте StarHit.
«В ситуации, которая развивалась вокруг нашумевшей публикации StarHit.ru, посвященной сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко, я не могу остаться в стороне. Как ответственный бизнесмен и как отец, считаю, что любая публикация о ребенке должна предельно соответствовать этическим нормам. В конкретном случае, к моему глубокому сожалению, эти правила не были соблюдены редакцией StarHit.ru в полной мере.
«Заторможенный ребенок так не сможет». Рудковская показала суперсложную тренировку Гном Гномыча
В связи с этим я принимаю решение, которое считаю наиболее корректным в сложившихся обстоятельствах. Мы снимаем публикацию, выражая тем самым приверженность прежде всего этическим нормам в работе средств массовой информации. От лица редакции StarHit.ru и от себя лично приношу искренние извинения семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко», – говорится в заявлении на сайте холдинга.
- В статье говорилось о том, что Гном Гномыч якобы болен синдромом Аспергера.
- Саша Плющенко, как и отец, занимается фигурным катанием.
Аршавин заявил, что Гном Гномыч участвует в челленджах родителей из-под палки, Рудковская ответила
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме