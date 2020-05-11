Лиза сводит подписчиков с ума.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела домашнюю фотосессию при помощи приложения FaceTime.

«Новая реальность – новые правила. Первая фотосессия по фейстайм», – написала Лиза в инстаграме, прикрепив к посту два снимка. Первое фото – просто огонь 🔥

Фигурное катание «Абсолютно бабский пост». Туктамышева сопроводила рассказ о макияже пленительным фото 06/05/2020 В 10:42

Ранее Туктамышева, расставшаяся с фигуристом Андреем Лазукиным, рассказала , какими качествами должен обладать идеальный мужчина.

Лиза – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, победительница финала Гран-при в сезоне-2014/15.

Издатель StarHit извинился за статью о Гном Гномыче и удалил публикацию

Подписывайся на нас Вконтакте

Фигурное катание Соблазнительная Туктамышева прикрылась только подушкой, но не полностью 18/04/2020 В 05:20