Фигурное катание

Соблазнительная Туктамышева провела домашнюю фотосессию по FaceTime

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Елизавета Туктамышева

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Лиза сводит подписчиков с ума.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела домашнюю фотосессию при помощи приложения FaceTime.

«Новая реальность – новые правила. Первая фотосессия по фейстайм», – написала Лиза в инстаграме, прикрепив к посту два снимка. Первое фото – просто огонь 🔥

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«Абсолютно бабский пост». Туктамышева сопроводила рассказ о макияже пленительным фото

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  • Ранее Туктамышева, расставшаяся с фигуристом Андреем Лазукиным, рассказала, какими качествами должен обладать идеальный мужчина.
  • Лиза – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, победительница финала Гран-при в сезоне-2014/15.

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