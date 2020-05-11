Елизавета Туктамышева
Фото: Instagram
Лиза сводит подписчиков с ума.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела домашнюю фотосессию при помощи приложения FaceTime.
«Новая реальность – новые правила. Первая фотосессия по фейстайм», – написала Лиза в инстаграме, прикрепив к посту два снимка. Первое фото – просто огонь 🔥
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«Абсолютно бабский пост». Туктамышева сопроводила рассказ о макияже пленительным фото
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- Ранее Туктамышева, расставшаяся с фигуристом Андреем Лазукиным, рассказала, какими качествами должен обладать идеальный мужчина.
- Лиза – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, победительница финала Гран-при в сезоне-2014/15.
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