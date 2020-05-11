Теперь четверные риттбергер, флип и лутц стоят одинаково.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала изменения в правилах фигурного катания.

С сезона-2020/21 стоимость тройного лутца упадет с 5,9 до 5,3 балла – теперь он оценивается одинаково с тройным флипом. Четверные риттбергер, флип и лутц были уравнены в стоимости, каждый из них теперь оценивается в 11 баллов.

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«Думаю, изменения в правилах незначительные, поэтому на них не надо обращать особого внимания. Четверные прыжки отличаются от тройных вдвое, потому что тройные прыгают тысячи, а четверные прыгают десятки спортсменов. Цена тройного акселя великая.

Те, кто могут выучить, будут это делать. Во всяком случае пять-шесть девочек прыгают тройной аксель. Так что я думаю, перемены незначительные, ничего это не поменяет. Лутц – это самый сложный прыжок, а его уровняли. В четверных сделали лутц, флип и риттбергер по 11. Если взять тройные прыжки, то там лутц и флип стоят 5,30, а риттбергер 4,90», – приводит слова Тарасовой Sport24.

На минувшем чемпионате Европы российские фигуристки заняли весь пьедестал почета: Алена Косторная стала первой, Анна Щербакова – второй, Александра Трусова – третьей.

В арсенале Щербаковой и Трусовой есть четверные прыжки.

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