Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз
Фото: Getty Images
Это уже не случайное бегство, а массовый исход.
Тренировочную группу Этери Тутберидзе покинула еще одна фигуристка.
По информации The Skating Lesson, в «Хрустальном» больше не тренируется 13-летняя Аделия Петросян.
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Также сообщается, что 16-летний Егор Рухин, который ушел от Тутберидзе ранее, будет тренироваться в ЦСКА, а не в академии Евгения Плющенко. Сам фигурист подтвердил информацию и назвал новыми тренерами Елену Буянову и Марину Селицкую. В прощальном посте Рухин поблагодарил Тутберидзе и Сергея Дудакова.
- Петросян – бронзовый призер юниорского финала Кубка России, на ЮЧР была шестой.
- Группу Тутберидзе за последние несколько дней также покинули Александра Трусова, Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.
- Ранее подтвердился инсайд TSL по Жилиной.
У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках
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