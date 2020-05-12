Это уже не случайное бегство, а массовый исход.

Тренировочную группу Этери Тутберидзе покинула еще одна фигуристка.

По информации The Skating Lesson, в «Хрустальном» больше не тренируется 13-летняя Аделия Петросян.

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Также сообщается, что 16-летний Егор Рухин, который ушел от Тутберидзе ранее, будет тренироваться в ЦСКА, а не в академии Евгения Плющенко. Сам фигурист подтвердил информацию и назвал новыми тренерами Елену Буянову и Марину Селицкую. В прощальном посте Рухин поблагодарил Тутберидзе и Сергея Дудакова.

Петросян – бронзовый призер юниорского финала Кубка России, на ЮЧР была шестой.

Группу Тутберидзе за последние несколько дней также покинули Александра Трусова, Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.

Ранее подтвердился инсайд TSL по Жилиной.

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

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Фигурное катание Корпорации Тутберидзе грозит развал под натиском Плющенко. Уход Трусовой – не самое страшное 07/05/2020 В 09:28