На странице Щербаковой появилось заявление об уходе от Тутберидзе

Скорее всего, это фейк, а страница была взломана.

На странице российской фигуристки Анны Щербаковой ВКонтакте появилось заявление об уходе из группы Этери Тутберидзе.

«Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам всем рассказать очень важную новость! Я больше не буду тренироваться в Team Tutberidze! Я ухожу! Конечно же, хочу сказать спасибо всем тренерам, которые со мной работали долгое время, но я хочу двигаться дальше. Мне хочется развиваться! Поэтому я приняла такое решение и вы примите его тоже, пожалуйста.

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На данный момент я нахожусь в поиске нового тренера, но завершать свою профессиональную карьеру не собираюсь. Не дождетесь! Надеюсь на вашу поддержку и понимание. И не надо меня отговаривать, я все для себя уже решила. Ваша Анна Щербакова. Пишите, что думаете, в комментах», – написано якобы от лица 16-летней фигуристки.

Скорее всего, страницу Щербаковой взломали. Во-первых, обращение написано с орфографическими и фактическими ошибками (соревновательная карьера фигуриста – любительская, профессиональная начинается при переходе в шоу), во-вторых, важные сообщения чаще делаются спортсменами группы Тутберидзе через инстаграм. На момент публикации новости аккаунт Анны заблокирован.

В сезоне-2019/20 Щербакова выиграла два этапа Гран-при, заняла второе место в финале, стала чемпионкой России и вице-чемпионкой Европы.

Группу Тутберидзе ранее покинули Александра Трусова, Вероника Жилина, Егор Рухин и тренер Сергей Розанов, возможно, также ушла Аделия Петросян.

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

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