Анна заявила, что ее страница ВКонтакте была взломана.

Российская фигуристка Анна Щербакова опровергла информацию об уходе из группы Этери Тутберидзе, которая ранее появилась на ее странице ВКонтакте. Девушка подтвердила, что ее взломали.

«Моя страница ВКонтакте была взломана. Информация, размещенная на ней, конечно, не соответствует действительности. Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду. Всю информацию можно будет найти в моей группе, ссылка есть у меня в профиле», – написала 16-летняя Щербакова.

Фигурное катание На странице Щербаковой появилось заявление об уходе от Тутберидзе ЧАС НАЗАД

В сезоне-2019/20 Щербакова выиграла два этапа Гран-при, заняла второе место в финале, стала чемпионкой России и вице-чемпионкой Европы.

Группу Тутберидзе ранее покинули Александра Трусова, Вероника Жилина, Егор Рухин и тренер Сергей Розанов, возможно, также ушла Аделия Петросян.

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

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