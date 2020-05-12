Фигурное катание

«Идет массированная атака на группу Тутберидзе». Хореограф Железняков пожаловался на травлю

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Алена Косторная и Этери Тутберидзе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Виноваты все, кроме штаба «Хрустального».

Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков пожаловался, что группу Этери Тутберидзе атакуют в интернете, и обратился к любителям фигурного катания.

«Друзья, идет массированная атака на группу Тутберидзе и в том числе на меня! Появляется множество фальшивых аккаунтов во всех соцсетях, ночью даже взломали страницу Анны Щербаковой, где от ее имени сообщили о ее уходе. В СМИ также тролли работают по полной, пишется множество гадостей и дряни в комментариях под статьями, зачастую полная лживая информация.

Фигурное катание

Плющенко: «Хочется сделать Трусову универсальным солдатом. Ей всего 15 лет»

4 ЧАСОВ НАЗАД

Есть даже один недоблогер, которая уже давно пробила дно, беспочвенно и без доказательств сыпятся обвинения в наркомании, педофилии и прочей грязи, думаю что у дамы совсем все плохо с психиатрией, приводятся не факты, а придуманные лживые аргументы. Друзья, все кто со мной работал и меня знает, родители ученики, когда нарываетесь на такую грязь, проходите мимо или кидайте жалобы, чтобы такие аккаунты блокировали раз и навсегда. Нам нужна сейчас ваша поддержка!» – написал Железняков.

  • Железняков назвал переход 15-летней Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко предательством и ножом в спину.
  • Также Алексей резко раскритиковал Плющенко и его жену, продюсера Яну Рудковскую.
  • Вместе с Трусовой группу Тутберидзе покинули Вероника Жилина, Егор Рухин, тренер Сергей Розанов и, вероятно, Аделия Петросян.

Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе

Подписывайся на нас в инстаграме

Фигурное катание

TSL: группу Тутберидзе покинула четвертая фигуристка за неделю

11 ЧАСОВ НАЗАД
Фигурное катание

Навка и Песков заболели коронавирусом

2 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Фигурное катание
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалПлющенко: «Хочется сделать Трусову универсальным солдатом. Ей всего 15 лет»
Следующий материалНавка и Песков заболели коронавирусом