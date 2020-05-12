Виноваты все, кроме штаба «Хрустального».

Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков пожаловался, что группу Этери Тутберидзе атакуют в интернете, и обратился к любителям фигурного катания.

«Друзья, идет массированная атака на группу Тутберидзе и в том числе на меня! Появляется множество фальшивых аккаунтов во всех соцсетях, ночью даже взломали страницу Анны Щербаковой, где от ее имени сообщили о ее уходе. В СМИ также тролли работают по полной, пишется множество гадостей и дряни в комментариях под статьями, зачастую полная лживая информация.

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Есть даже один недоблогер, которая уже давно пробила дно, беспочвенно и без доказательств сыпятся обвинения в наркомании, педофилии и прочей грязи, думаю что у дамы совсем все плохо с психиатрией, приводятся не факты, а придуманные лживые аргументы. Друзья, все кто со мной работал и меня знает, родители ученики, когда нарываетесь на такую грязь, проходите мимо или кидайте жалобы, чтобы такие аккаунты блокировали раз и навсегда. Нам нужна сейчас ваша поддержка!» – написал Железняков.

Железняков назвал переход 15-летней Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко предательством и ножом в спину.

Также Алексей резко раскритиковал Плющенко и его жену, продюсера Яну Рудковскую.

Вместе с Трусовой группу Тутберидзе покинули Вероника Жилина, Егор Рухин, тренер Сергей Розанов и, вероятно, Аделия Петросян.

Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе

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