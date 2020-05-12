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Навка и Песков заболели коронавирусом

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Татьяна Навка

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Экс-фигуристка заразилась от мужа.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом вслед за мужем Дмитрием Песковым.

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся.

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Мы в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», – цитирует Навку телеграм-канал Daily Storm.

  • Песков – пресс-секретарь президента РФ.
  • Навка – олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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