Татьяна Навка
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Экс-фигуристка заразилась от мужа.
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом вслед за мужем Дмитрием Песковым.
«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся.
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Мы в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», – цитирует Навку телеграм-канал Daily Storm.
- Песков – пресс-секретарь президента РФ.
- Навка – олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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