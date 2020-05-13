Александр Волков поддерживает Сашу и не понимает штаб Тутберидзе.

Александр Волков, тренировавший фигуристку Александру Трусову до Этери Тутберидзе, прокомментировал ее переход в группу Евгения Плющенко.

«Наверняка Саше посоветовали оградить себя от соцсетей на время. Я бы на ее месте вообще взял бы и отключил все приложения. Для нее оптимальный вариант – послать всех далеко и надолго и делать свою работу.

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Потому что выливается столько всего на Трусову, Розанова, Плющенко и всю академию… Очень противно на это смотреть. Я не хочу аргументировать тем, что Саша ребенок, но творится кошмар и идиотизм настоящий. В любом случае она приняла решение, родители приняли, человек ушел. Что в этом такого? Предательство, еще что-то…

Но давайте честно: загрузите список спортсменов, который приходили к Этери за последние пять лет. У них всех будут бывшие тренеры. Не хочется говорить о способах, которыми «Хрустальный» пользуется для их привлечения, не хотелось в это лезть. Но получается, что им можно отжимать спортсменов у других тренеров, которые всю душу вкладывали, а своим уйти из школы нельзя – это предательство.

Как-то это все странно звучит. Они как будто почувствовали себя неприкасаемыми. Иногда полезно на себя посмотреть со стороны», – цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

Волков поставил Трусовой тройные прыжки и сейчас также работает в академии Плющенко.

Предательством уход Александры назвали глава «Самбо-70» Ренат Лайшев и хореограф «Хрустального» Алексей Железняков.

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