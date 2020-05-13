Тонкий намек или просто рассуждения?

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как отнеслась бы к смене спортивного гражданства российскими фигуристками

«Это непростой вопрос. Не думаю, что кто-то из лидеров уйдет, если только пятые-шестые номера сборной. Пойму любую из них. Медведева, наверное, уже давно могла бы подать прошение о смене спортивного гражданства.

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Очень много танцовщиков, голосов, которые поют в Метрополитан, они остаются русскими, и только они продвигают наше искусство, включая Светлану Захарову, которая имеет большой контракт с Ла Скала. Та же Диана Вишнева, которая протанцевала 16 лет на сцене в Нью-Йорке. Все они русские.

Я помню, когда приехал туда дирижер Валерий Гергиев и весь Нью-Йорк был наш – это тоже очень приятно. Пела Анна Нетребко в Метрополитан, напротив в Карнеги Холле играл оркестр, на другой сцене танцевала Вишнева. Это было колоссально. То, что может сделать культура, никто не может сделать, даже министр иностранных дел, с которым, слава богу, нам все-таки повезло – умнейший дядька, человек», – цитирует 73-летнюю Тарасову РБК.

Медведева тренируется в Канаде у Брайана Орсера с межсезонья-2018.

Под его руководством Евгения стала бронзовым призером чемпионата мира-2019.

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