Лавстори самой статусной коронавирусной пары России.

До знакомства с Песковым Навка увела Жулина у другой фигуристки

Личная жизнь олимпийской чемпионки Турина была бурной задолго до больших побед и знакомства с пресс-секретарем президента. Еще во время выступления за Белоруссию у Татьяны случился роман с ее тренером Александром Жулиным. Правда, была одна проблема – тот уже был женат на другой: тоже фигуристке Майе Усовой. Страсти накалились до предела. Партнер Навки на тот момент Самвел Гезалян даже избил фигуристку со словами: «Как ты можешь так поступать с Майей, она ведь твоя подруга».

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В итоге Жулин все же ушел к Навке, и пара переехала жить в США. В мае 2000-го Навка родила тренеру дочь Александру, но через очень короткий промежуток вновь вернулась на лед, встав в пару с Романом Костомаровым. Дальше вы знаете: два золота чемпионатов Европы, столько же побед на ЧМ и венец цикла – золото Олимпиады в Турине. Но именно тогда отношения Навки и Жулина дали трещину.

«Именно выигранная Олимпиада стала той отправной точкой, когда Таня внутренне решила, что уже не девочка, не моя ученица, а взрослая 30-летняя женщина со своим пониманием жизни. Я продолжал тренировать Таню, но мнение ее звучало теперь наравне с моим. Это сейчас я все понял, а тогда упустил момент превращения Тани из моего ангелочка в сильную женщину, момент, с которым совпало появление в нашей жизни «Ледникового периода», – вспоминал потом Жулин.

На проекте партнером Навки стал Марат Башаров, и медиа очень быстро заговорили об их крайне бурном романе. Параллельно и Жулин завел амуры с ученицей Натальей Михайловой. Более чем 10-летние отношения подошли к логичному концу.

Песков не знал о спортивном прошлом Навки, на момент знакомства у него была жена и трое детей

Пресс-секретарь президента и олимпийская чемпионка познакомились в 2010 году на дне рождения общего друга. Пескова заинтересовала эффектная блондинка, хотя ни фигурным катанием, ни тем более «Ледниковым периодом» он не увлекался. Но все же лицо ему показалось знакомым, поэтому, пригласив Татьяну на танец, он спросил: «Вы снимались в рекламе краски для волос?»

Навка о работе будущего мужа тоже не знала. О том, что перед ней пресс-секретарь главы государства, ей рассказала присутствовавшая на той вечеринке глава RT Маргарита Симоньян.

Правда отношения начали завязываться только через год, когда Навка и Песков вновь столкнулись на дне рождения все того же друга. При этом Дмитрий был уже во втором браке. Первый раз он женился на внучке полководца Анастасии Буденной, от которой у него родился сын Николай. Нынешней на тот момент женой Пескова была Екатерина Солоцинская, от которой у Пескова было трое детей.

«Я долго сопротивлялась, понимая сложность ситуации: там семья, трое детей и вообще все это ужасно. Если честно, мне он сначала даже не понравился. Ну, общались, сходили пару раз в ресторан, я думала: «Нет, просто друзья».

Но он молодец – взял элегантностью и настойчивостью. Вроде бы ухаживал, а вроде и нет. Говорил, что мы будем вместе, а я его год Дмитрием Сергеевичем на «вы» называла. Никак не могла переступить эту грань. Наверное, вокруг все думали, что мы давно вместе, а я ни в какую. Не звонила и не брала трубки. А он умудрялся находить меня через друзей и добился своего», – рассказывала Навка.

21 августа 2014 года Татьяна родила Пескову дочь Надежду, хотя вместе на публике они появились вместе лишь зимой – на открытии ГУМ-катка.

Спустя еще год пара сыграла свадьбу, которая стала настоящим светским событием. Гостями церемонии стал почти весь цвет русского шоубиза – от Киркорова и Баскова до Рудковской и Агутина, платье Татьяне создал Валентин Юдашкин, а подарок мужу – часы Richard Mille за 9 миллионов рублей – припоминают до сих пор.

Старшая дочь Навки довольно быстро сблизилась с новой семьей мамы: «У Александры сложились прекрасные доверительные отношения с Дмитрием. И я очень рада этому факту. Хорошо она ладит и с сестрой Надей. Малышка обожает Сашу, выделяет ее среди всех.

Другого такого мужчины, как Митя, нет. Когда мы вдвоем – вы уж простите за банальность, – цветы распускаются, солнце сияет и все к нам тянутся. Пары, которые никогда не танцевали и не обнимались, вдруг начинают открыто демонстрировать нежность друг к другу. Какое-то свечение вокруг. Я представить не могла, что рядом со мной может быть такой мужчина. Нам комфортно во всем».

Личную жизнь пара не особо афиширует, в инстаграме Татьяны совместные фотографии появляются, в основном, на праздники. Исключение – последний пост, где Навка подтвердила, что у нее и мужа обнаружили коронавирус.

Собственно, то, что это событие в семье Навки-Пескова стало самым медийным со времен свадьбы, говорит о многом.

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